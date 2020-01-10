Работа мозга незаменима в процессах человека. Поэтому так важно относиться к нему бережно, чтобы поддерживать его нормальное функционирование.

Работа мозга незаменима в процессах человека. Поэтому так важно относиться к нему бережно, чтобы поддерживать его нормальное функционирование.Оказалось, на работу мозга неблагоприятного влияют многие жидкости. Так, например, сладкие соки, лимонады и даже квас могут спровоцировать болезнь Альцгеймера. Причиной этому служит высокое содержание глюкозы и сахарозы. Если регулярно потреблять эти напитки, то ответственная за память область коры больших полушарий сильно пострадает.Почти такое же влияние на работу мозга оказывает алкоголь. Он действует как нейротоксин, влияющий на способность запоминать, обдумывать свои действия, ориентироваться в пространстве и контролировать свои эмоции, сообщает .Кофе и чай из-за содержания в них кофеина значительно снижают стрессоустойчивость. При употреблении их в ежедневном рационе увеличивается концентрация катехоламинов адреналина, норадреналина и дофамина. Это провоцирует повышение уровня кортизола и инсулина, из-за чего, в свою очередь, ухудшается самочувствие и работа мозга.Есть жидкости, провоцирующие инсульт. К ним относятся энергетики из-за высокого содержания сахара и кофеина в составе. И, к удивлению, супы и бульоны, в которых слишком много жиров и соли.