Умер солист группы 140 ударов в минуту Юрий Абрамов. О кончине артиста сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте другой участник группы Сергей Конев. По данным , Абрамова ..

Умер солист группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов. О кончине артиста сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" другой участник группы Сергей Конев.По данным , Абрамова нашли на улице. Он попал в больницу с переохлаждением. Мужчину поместили в реанимацию, сделали операцию, но спасти так и не смогли.