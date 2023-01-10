Душегуба задержали на следующий день. Теперь ему грозит тюрьма. До суда он просидит в СИЗО.

На Новый год в Судогде 35-летний мужчина зарезал друга. Об этом рассказывает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следователя, в ночь на 1 января друзья выпивали. Одному из них было не суждено дожить до второго дня 2023 года. Во время пьянки началась драка, в результате которой злоумышленник пырнул 43-летнего товарища ножом. От полученных травм потерпевший скончался.Душегуба задержали на следующий день. Теперь ему грозит тюрьма. До суда он просидит в СИЗО.