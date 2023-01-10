Местные жители сообщили, что на реке Колпь в парке Красной Горбатки застряли и не могут улететь два лебедя. Неравнодушные подкармливали замерзающих животных. На помощь к пернатым поспешили

Местные жители сообщили, что на реке Колпь в парке Красной Горбатки застряли и не могут улететь два лебедя. Неравнодушные подкармливали замерзающих животных. На помощь к пернатым поспешили сотрудники МЧС. Пожарные с соблюдением техники безопасности подобрались к птицам, но, к счастью, оказалось, что в помощи лебеди не нуждались и самостоятельно улетели с водоёма. Прокомментируйте новость у