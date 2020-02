Триумфатором 92-й церемонии стали корейские Паразиты.

Поднимаясь на сцену в очередной раз, режиссер Пон Джун Хо говорил: Ну, сегодня точно напьюсь! Теперь вот страшно за его здоровье: южнокорейские Паразиты получили четыре Оскара, включая самый главный. Помимо Лучшего фильма картина победила в категориях Лучший режиссер, Лучший иностранный фильм и Лучший оригинальный сценарий.Такого в истории Оскара еще не было: фильмы на иностранном языке несколько раз номинировались на главный приз, но никогда раньше его не выигрывали, оставаясь победителями в родной категории, которая в этом году сменила название c Best Foreign Language Film на International Feature Film. Посрамлены все предсказатели, уверенно ставившие на военную драму Сэма Мендеса 1917. Кто выиграл приз американской Гильдии продюсеров? 1917. Кого назвала лучшим Гильдия режиссеров? Мендеса. Кто получил британскую BAFTA за лучший фильм и режиссуру? 1917 и Мендес. А Золотые глобусы в номинациях Лучшая драма и Лучший режиссер? Они же. На все это киноакадемики ответили всего лишь Оскарами за лучшую операторскую работу (ветеран Роджер Дикинс), визуальные эффекты и сведение звука.Зато в актерских номинациях не случилось ни одного сюрприза. Все предсказывали победу Хоакину Фениксу (Джокер, Лучший актер в главной роли), Рене Зеллвегер (Джуди, Лучшая актриса в главной роли), Брэду Питту (Однажды в… Голливуде, Лучший актер в роли второго плана) и Лоре Дерн (Брачная история, Лучшая актриса в роли второго плана). Они и выиграли.Хоакин Феникс, поднявшись на сцену, заявил, что кино должно говорить и за тех, у кого нет голоса (и Джокер делает именно это). Другим запоминающимся моментом стал выход артистов из Кошек Джеймса Кордена и Ребел Уилсон в кошачьих костюмах. На церемонии при всеобщем одобрении несколько раз повторялась шутка про мужчин без рубашек (прозрачный намек на роль Питта в фильме Тарантино).Однажды в… Голливуде Квентина Тарантино получил еще статуэтку за дизайн. Маленькие женщины Греты Гервиг предсказуемо победили в номинации Лучшие костюмы. Джокер помимо мужской роли принес победу женщине-композитору (Хильдур Гуднадоттир). Ford vs Ferrari выиграл в номинациях Лучший монтаж и Лучший монтаж звука. Кролик Джоджо – статуэтку за лучший адаптированный сценарий. Ирландец классика Мартина Скорсезе не выиграл ничего.