Небоевая потеря. Грузовик ГАЗ-АА, простоявший более 50 лет на постаменте в Ковровском ДОСААФ, бесследно исчез. Внук бывшего владельца уже несколько лет не может вернуть семейную реликвию на законное место.

Небоевая потеря. Грузовик ГАЗ-АА, простоявший более 50 лет на постаменте в Ковровском ДОСААФ, бесследно исчез. Внук бывшего владельца уже несколько лет не может вернуть семейную реликвию на законное место.Сюда Алексей Стрижов приходит практически ежедневно. Но пустой пьедестал уже мало напоминает памятник. На нем еще недавно стоял один из символов Великой победы- грузовик ГАЗ-АА, легендарная полуторка, названная так из-за грузоподъемности в 1,5 тонны. Дед Алексея, возвращаясь в 1947 году с Дальнего Востока, был откомандирован в Горький, откуда и доставил ее, причем , своим ходом. После войны Яков Максимович работал инструктором по вождению в Ковровском ДОСААФ, его полуторка всегда находилась рядом. Для фронтовика машина, доставлявшая провизию и снаряды в блокадный Ленинград по "дороге жизни", имела сакральное значение. Здесь она простояла более полувека. В 2010-м грузовик впервые исчез со своего постамента. Тогда его, с трудом, но все же удалось вернуть. К сожалению сегодня, многие и вовсе забыли о нем, говорит АлексейАлексей Стрижов, сотрудник Ковровского краеведческого музея:- Многие здесь учились, многие сфотографировались на фоне этого автомобиля, но теперь отказываются от своих слов, вчера говорили мы подтвердим свои слова, поддтвердим, что был автомобиль, как только к ним обращается участковый, даже меня многие не знают, хотя вчера общались.))Алексей уверен, ГАЗ его деда продали в частные руки. Руководитель Ковровской автошколы ДОСААФ России также в недоумении, по словам Сергея Ульева автомобиль забрали якобы на реставрацию люди из неких патриотических организаций, больше трех лет назад, больше он его не видел.Сергей Ульев, руководитель Ковровской автошколы ДОСААФ России:- Люди пришли, они были уполномочены снять, приехали с краном, то есть его снять не руками а краном, сняли, увезли и все то есть, руководство дало добро на это, сняли и сняли на реставрацию, на благое дело. Там несколько организаций и по моему юнармия и потом еще что-то, патриотические движения были.Самое странное, говорит Алексей, что никто не может точно сказать, где автомобиль сейчас. Он намерен вернуть ГАЗ на место. Обивает пороги практически всех инстанций. Проблема в том, что уникальный экспонат не принадлежал ни одному музею, поэтому его поиски могут затянуться и превратиться в долгую судебную тяжбу. В администрации Коврова готовы помочь, но в рамках полномочий.Елена Фомина, глава администрации г. Коврова:- Данная машина никогда не стояла на балансе города, сейчас сотрудники администрации разбираются в этом вопросе и естественно будет подготовлен полный ответ в адрес заявителя в рамках 59 ФЗ.Помимо мэрии, вопросом исчезнувшей полуторки занимаются и правоохранительные органы. Такой раритет, да еще и в хорошем техническом состоянии вызывает, огромный интерес у коллекционеров. Его стоимость на так называемом "черном рынке" может достигать нескольких миллионов рублей, впрочем даже эти деньги - ничто, по сравнению с историко-культурным значением этого легендарного автомобиля.Александр Сыпченко, Семен Карпов Вести Владимир