Правящая элита Белоруссии пытается опереться на народное мнение при обосновании своих дальнейших действий. Политический обозреватель Павлюк Быковский выразил мнение, что социологические опросы так не проводятся.

Правящая элита Белоруссии пытается опереться на "народное мнение" при обосновании своих дальнейших действий. Политический обозреватель Павлюк Быковский выразил мнение, что социологические опросы так не проводятся.В своей недавней речи во время специального совещания Александр Лукашенко сослался на некий социологический опрос, согласно которому респонденты поддержали деятельность главы государства, а также проведение Всебелорусского народного собрания. Политический обозреватель Павлюк Быковский объяснил, какую цель преследует Батька, когда говорит о "глубинном народе".Эксперт выразил мнение, что Лукашенко нужен этот соцопрос для того, чтобы оправдать сохранение власти в своих руках. При этом Быковский убежден, что конституцию все-таки будут менять. Вопрос заключается лишь в том, в каком направлении и что конкретно предпримут.Политолог отметил, что белорусские пропагандисты уже давно твердят из всех средств массовой информации о том, что конституционная реформа не нужна. Сформулировать обоснование для этого у бойцов информационного фронта пока что не получается, сообщил Быковский.Обозреватель не исключил часто обсуждаемый вариант развития событий, при котором , сохранив за собой президентские полномочия. Но для любого исхода нужно внятное обоснование, чтобы создать иллюзию минимальной легитимности, резюмировал эксперт.