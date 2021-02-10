Владимирские стоматологи против зубочисток, и за зубные ершики и ретракционные нити. На этой неделе дантисты отмечают свой профессиональный праздник. Медики рассказали о проблемах

Владимирские стоматологи против зубочисток, и за зубные ершики и ретракционные нити. На этой неделе дантисты отмечают свой профессиональный праздник. Медики рассказали о проблемах пациентов и их страхах. Восьмой- пломба, седьмой- пломба, шестой-пломба, пятый-пломба Стоматология, это та самая редкая специальность в медицине, с которой связано огромное количество страхов. Но казалось бы, в арсенале зубных врачей уже