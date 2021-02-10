В законодательном портфеле Госдумы остаются 1 229 законопроектов. Председатель ГД Вячеслав Володин призвал ускорить работу над этими нормативно-правовыми актами.

В законодательном портфеле Госдумы остаются 1 229 законопроектов. Председатель ГД Вячеслав Володин призвал ускорить работу над этими нормативно-правовыми актами.По его словам, в течение текущей сессии внесено в два раза меньше законопроектов, чем парламентариям досталось от предыдущих созывов. "Но от вас зависит, что мы оставим тем, кто придет нам на смену, или тем, кто вновь вернется в этот зал", – обратился спикер к коллегам-депутатам.Володин попросил профильные думские комитеты сделать все, чтобы следующему созыву ГД осталось как можно меньше инициатив.Спикер напомнил, что седьмому созыву Госдумы досталось 2 020 законопроектов, внесенных с 1994 года. Из них осталось лишь 1,5%, все остальные нормативно-правовые акты парламентарии рассмотрели, уточнил председатель ГД.Если какой-либо документ не попадает на рассмотрение, нужно вносить его на рассмотрение на пленарном заседании, обратился спикер к парламентариям. Он призвал вносить инициативы сначала на фракцию, потом на Совет Госдумы.Сейчас в законодательном портфеле ГД находятся 1 229 законопроектов. 289 из них приняты в первом чтении, 14 прошли второе.