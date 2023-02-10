Правительство страны утвердило правила предоставления субсидии.

Малообеспеченные владимирцы смогут тратить материнский капитал на детей до трёх лет. Об этом рассказала сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова.Правительство страны утвердило правила предоставления субсидии. Каждый месяц владимирцы с доходом ниже двух прожиточных минимумов смогут получать выплату из средств маткапитала. Деньги будут перечислять пока ребёнку не исполнится три года. Её можно оформить на каждого из малышей. Семья может одновременно получать и единое пособие, и деньги из маткапитала.Подать заявление можно через госуслуги, в МФЦ или Соцфонд. Власти пообещали, что собирать кучу справок не потребуется.