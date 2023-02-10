Дочь Любови Успенской поделилась трогательным видео.

Дочь Любови Успенской поделилась трогательным видео.Дочь ЛюбовиУспенской прошла долгий путь: от психологической нестабильности до первойпопулярности. 33-летняя Татьяна Плаксина долгое время воспринималасьпоклонниками знаменитой матери как "позор семьи". Она употребляла наркотики, бросила учебу, вела странный образ жизни. Однако, в последнеевремя все круто изменилось.Так, Успенскаястала регулярно выступать с дочерью. Вдвоем женщины появились на несколькихмероприятиях. Вместе они записали новую песню "Мольба", сразу жеопубликовав ее в социальных сетях. Перемены Татьяны очень тепло воспринялисьслушателями.Наследница ЛюбовиУспенской старается вести свои социальные сети, чтобы быть ближе к людям. Онаделает репосты публикаций своих поклонников, особенно снятых под ее новуюпесню. На днях Татьяна Плаксина и вовсе показала целую семью — мужчину и дочь.Вместе они танцевали под трогательную мелодию.Поклонники сразуподловили дочь Успенской на этом видео. По слухам, Плаксина ждет ребенка, зачатогов пробирке. Ранее она делилась планами и заявлениями о скорой беременности. Ктознает, может быть Татьяна не стала ждать любимого мужчину, а решила порадоватьЛюбовь Успенскую внуками уже сейчас.