Заберет ли себе Ольга Орлова сына Жанны Фриске?

Заберет ли себе Ольга Орлова сына Жанны Фриске?На днях 45-летняяпевица и телеведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз. В одной из московскихклиник на свет появилась девочка, которую родители назвали Аней. Первыефотографии новорожденной уже появились в социальной сети.Пока Орлова восстанавливаетсяпосле родов, на ютуб вышло новое интервью с ее участием. На шоу "Алена,блин!" вместе с ведущей они обсудили и беременность, и слухи про накладнойживот. Не обошли стороной женщины и тему сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Ольгаи Жанны были близкими подругами.Недавно отецЖанны Фриске заявил, что звезда "Блестящих" хотела бы, чтобы ее сынавоспитывала крестная мама мальчика — Ольга Орлова. На интервью она высказалась оправах на Платона Фриске. В Сети уже начали ползти слухи о новом скандале.Вопреки всему, Ольгазаявила, что Дмитрий прекрасный отец, который отлично заботится о своем сыне. Ксожалению, отец мальчика не дает ему видеться ни с родителями Фриске, ни сбывшими коллегами. Но Орлова готова подождать, пока Платону исполнится 18 лет,и он сам решит, с кем общаться."Никтонасильно свое присутствие не может ему навязать. Мы ждем. Я лично жду", —поделилась Ольга Орлова.