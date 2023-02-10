Появились подробности аварии с участием военных бензовозов во Владимирской области. И в начале...

Появились подробности аварии с участием военных бензовозов во Владимирской области.И в начале выпуска о ДТП в Кольчугинском районе с участием военных бензовозов. Видео последствий аварии появилось в сети. Накануне мы рассказывали об этом.На кадрах видно несколько военных грузовиков. Стоит скорая помощь, на обочине - накрытое тело. Очевидцы ДТП утверждают, что еще один автомобиль находился в овраге. Более подробной информации в региональном управлении ГИБДД пока не дают.Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня в районе одиннадцати утра на Южном объезде Владимира. Под фуру ушла "Газель" - кабина полностью разбита. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.И во Владимире сегодня утром легковушка улетела в яму в одноименной промзоне на юго-западе города. По фото видно, что падение смягчили деревья. В ГИБДД заявили, что обращения по факту не было.