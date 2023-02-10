Прокуратура Владимирской области открыла специальную Прямую линию для жалоб медработников. В...

Прокуратура Владимирской области открыла специальную "Прямую линию" для жалоб медработников.В связи с поступлением большого количества обращений, а также публикаций в СМИ с 10.02.2023 в прокуратуре Владимирской области будет работать горячая линия по вопросам нарушений трудовых прав медработников.Интересующие вопросы можно задать в рабочие дни с 9-00 до 18-00 по телефону (84922) 32-42-66 (прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Вазганава Кристина Джемаловна).Граждане могут обратиться в прокуратуру с сообщениями о проблемах начисления и выплаты заработной платы, надбавок, нарушениях условий труда.Фото https://www.pxfuel.com/