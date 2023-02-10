Смотрите Вести в 9.00: куда предлагают переселяться из аварийного жилья. Начните день с...

Смотрите "Вести" в 9.00: куда предлагают переселяться из аварийного жилья.Начните день с нами:Обещанного 8 лет ждут.- Октябрьский суд обязал администрацию Владимира расселить жильцов аварийного дома в Юрьевце. Какие варианты предложили людям?Своих не бросаем.- Что волнует переселенцев? Представители Владимирского отделения Российского детского фонда встретились с жителями Донбасса.Чей кубок?- Сто девяносто школ области приняли участие в региональном этапе чемпионата лиги "КЭС Баскет". Кто представит наш регион на соревнованиях ЦФО?