Жители столицы на портале Активный гражданин выбрали наименования для будущих станций подземки.

Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали наименования для будущих станций подземки."Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.Конечной станцией Троицкой линии присвоено наименование "Троицк". Она расположится вдоль Октябрьского проспекта в одноименном городской округе.Еще одной станции Троицкой линии присвоили название "Корниловская". Ее построят у примыкания улицы Адмирала Корнилова к Калужскому шоссе.Также мэр присвоил наименования двум станциям будущей Бирюлевской линии. Это "Остров Мечты" и "Бирюлево". Последняя расположена в одноименном районе на пересечении Булатниковской улицы и Булатниковского проезда.На Рублево-Архангельской линии получила наименование станция "Бульвар Генерала Карбышева". На Солнцевской линии появятся станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"."Спасибо жителям за участие в жизни города", – Собянин.В декабре 2022 года мэр столицы технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Каширской" до "Нижегородской". В ближайшее время весь пересадочный контур станет доступен для пассажиров.Участок Солнцевской линии до аэропорта Внуково откроется в 2023 году. На Троицкой линии завершилось строительство тоннелей от "Новаторской" до "Бачуринской".С 2011 года в столице открыли 69 станций метро – столько же, сколько за последние 42 года, рассказал ранее Сергей Собянин. По его словам, с учетом Московского центрального кольца (МЦК) сеть городского внеуличного транспорта .