Свидетель монгольского нашествия на Русь и разорения Владимира. Такую характеристику дали исследователи фигурке ангела предположительно 12 века. Ее обнаружили в Успенском соборе. В

Свидетель монгольского нашествия на Русь и разорения Владимира. Такую характеристику дали исследователи фигурке ангела предположительно 12 века. Ее обнаружили в Успенском соборе. В белокаменном храме еще в прошлом году начались научные исследования. Впереди – археологические работы снаружи и внутри храма. Они должны пройти в первой половине 2023 года. Во время проведения исследований, в соборе были