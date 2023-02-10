10 февраля во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Балакирева, 55. Спасатели эвакуировали из здания 28 человек, включая 8 детей. По данным МЧС России по Владимирской

10 февраля во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Балакирева, 55. Спасатели эвакуировали из здания 28 человек, включая 8 детей. По данным МЧС России по Владимирской области, вызов поступил в 14:24. В квартире на первом этаже загорелись постельные принадлежности. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали жильцов дома. По предварительной информации, пострадала 36-летняя женщина. С