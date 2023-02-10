Во Владимире выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Проезд в общественном транспорте...

Во Владимире выросла стоимость проезда в общественном транспорте.Проезд в общественном транспорте Владимира с сегодняшнего дня стал дороже. Как пассажиры встретили повышение тарифа? И каких изменений ждут в сфере общественных перевозок? Расскажет Максим Калашников.Максим Калашников, корреспондент:- Утро рабочего дня. Добраться в центр из Доброго - задача не из простых. В последнее время автобусы ходят с большим интервалом. И в целом их стало меньше.За место в общественном транспорте приходится едва ли не бороться, говорят владимирцы. Но и заполненным автобусам горожане рады - следующий может прийти только через полчаса.Виктор Маркеев, житель г. Владимира:- Очень плохо. Когда первые идут автобусы - битва: ни встать, ни дыхнуть.Елизавета Синицина, жительница г. Владимира:- Большой интервал между автобусами. Допустим, я езжу только на № 2 на работу. Если опоздаешь на одну, где я приезжаю на полчаса раньше, то, соответственно, я опоздаю на работу, если чуть-чуть задержусь дома.Теперь даже такой "относительный комфорт" стал дороже. Отныне за поездку владимирцы платят на два рубля больше - 30 рублей за наличный расчёт. По безналу дешевле - 28 рублей на поездку в автобусе и 27 - в троллейбусе. Социальный проезд с марта будет стоить 534 рубля.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Тариф на перевозки пассажиров общественного транспорта устанавливается Министерством государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области. В полномочия городской администрации входит установление стоимости проездных билетов для студентов и школьников. И главой города Дмитрием Наумовым было принято решение о том, что стоимость проездных билетов для студентов и школьников сохранится на прежнем уровне.Чиновники поясняют: в тарифе заложена инвестиционная составляющая. Вырученные средства компания Владимирпассажиртранс планирует вкладывать в обновление автопарка. Некоторые горожане готовы платить и больше, лишь бы ситуация на линиях изменилась.Наира Геворкян, жительница г. Владимира:- Я вот стою уже на остановке почти 10 минут. Транспорта нет. Я согласна заплатить больше, но если мне будет удобно и комфортно ездить.Последнее повышение цен на проезд было год назад. Ещё тогда жителям Владимира обещали обновление автопарка и сокращение интервалов движения. Но картина пока прежняя. Поломки и даже возгорания пассажиров не удивляют. Например, в конце января прямо во время рейса вспыхнул автобус 24-го маршрута. Из пассажиров никто не пострадал, а машина выгорела целиком. Также огонь повредил контактную сеть, надолго остановив движение троллейбусов, и оплавил облицовку жилого дома. Член Общественной Палаты России Илья Зотов уверен: количество неисправных автобусов на линии увеличилось из-за введенных послаблений в сфере надзора за транспортными компаниями.Илья Зотов, член Общественной палаты РФ:- Раньше было всегда - автобус, выходящий на линию, проверяется на техническую исправность, делаются соответствующие ремонтные работы, если это необходимо. Сейчас это не происходит в той мере, как это было раньше. В итоге, происходят постоянные ремонты вынужденные, когда уже автобус выходит из строя.В январе губернатор Александр Авдеев поручил мэрии Владимира разработать новую транспортную стратегию города, которая предусматривает закупку ста новых автобусов и троллейбусов. Новый транспорт нужен областной столице как никогда.Максим Калашников, Илья Хлудов, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»