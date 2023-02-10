Во Владимире хозяйка загоревшейся квартиры отравилась угарным газом. Сегодня в 14 часов 24 минуты...

Во Владимире хозяйка загоревшейся квартиры отравилась угарным газом.Сегодня в 14 часов 24 минуты поступил сигнал о возгорании в доме на улице Балакирева.Наблюдалось задымление в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Пожарные оперативно ликвидировали горение имущества в квартире на площади 4 кв. м. Пострадала хозяйка квартиры, она получила отравление угарным газом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Из дома было эвакуировано 28 человек, из них 8 детей. На пожар привлекались 7 единиц техники, 23 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.