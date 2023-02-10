За последний год муниципальными организациями города Владимир было устранено более 2.500 рекламных надписей психотропных веществ.

Мэрия Владимира совместно с различными комитетами и волонтёрскими движениями каждый день проводит работу по устранению граффити и рекламы, незаконно размещённой на фасадах домов, заборах и других поверхностях. Использование подобных рисунков не только портит здания, но и может служить рекламой запрещённых веществ.Только в январе этого года было устранено около 270 надписей и рисунков, рекламирующих наркотики. За последний год усилиями администрации, комитетов и волонтеров удалено более 2.500 таких надписей. Эти данные направляются в управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира, а также в жилищно-коммунальное хозяйство и управляющие компании, в обязанности которых входит своевременное исправление ситуации и информирование о проблеме.Остановить торговцев наркотиками в нашем городе может помочь любой неравнодушный горожанин. Вы можете самостоятельно удалить рекламу запрещённых веществ с Вашего дома, либо обратиться на портал «Владимир — это мы». Также Вы можете оставить обращение в свою жилищную управляющую компанию или товарищество собственников жилья для её последующего удаления.Если вы обнаружите, того кто наносит рекламу о наркотиках в вашем районе, сообщите об этом в полицию по номеру 32-64-05, или 02, или на горячую линию администрации по номеру 33-12-67.Присоединиться к волонтерскому движению может любой неравнодушный житель города. Муниципалитетом города Вам будет бесплатно предоставлена краска для удаления подобных надписей и рекламы. Узнать подробную информацию, а также присоединиться к волонтёрскому движению можно в группе ВКонтакте «Родительский комитет Владимирской области».