С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179658 владимирцев.

Во Владимирской области 10 февраля выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Камешковском и Александровском, по 1 - в Собинском, Киржачском, Меленковском, Вязниковском, Суздальском, Селивановском и Кольчугинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179658 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49838 заболевших во Владимире, 21238 - в Ковровском районе и 19408 - в Муроме.