Дорожники переведены на усиленный режим работы.

Во Владимирской области ожидаются затяжные снегопады. Дорожники переведены на усиленный режим работы.Пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» уточняет, что 11 и 12 февраля в регионе прогнозируются метели. Порывы ветра будут достигать 17 м/c. Температура воздуха в выходные составит от 0 до -9 градусов.В связи с этим участки трасс Р-132 и М-7 начали обрабатывать специальными реагентами.