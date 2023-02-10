Во Владимирской области для туристов стартовала система единого билета: поезд плюс...

Во Владимирской области для туристов стартовала система "единого билета": поезд плюс автобус.Сегодня из областного центра начинают курсировать шесть автобусных рейсов по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Маршруты Владимир – Суздаль предусматривают следующие остановки: железнодорожный вокзал – Торговая площадь – Красная площадь – арт-отель «Николаевский Посад» – эко-отель «Горячие Ключи» – ГТК «Суздаль». Прибытие и отъезд автобусов синхронизированы с расписанием поездов «Ласточка», сообщила Пресс-служба Правительства Владимирской области.Оформить «единый» билет можно в кассах любого вокзала или агентских сетей Федеральной пассажирской компании, на сайте или в мобильном приложении РЖД, а также на портале Единой транспортной дирекции. Отметим, что оформление этого проездного документа производится за сутки до начала автобусной перевозки.Фото https://www.pxfuel.com/en