Военная прокуратура уже направила в части акты реагирования.

Мобилизованных из расформированного 346-полка распределили в новые подразделения. Об этом сообщил владимирский военкор Роман Боровков.Он добавил, что подтвердились факты несвоевременного зачисления солдат в новые соединения, а также недостатки в материально-бытовом обеспечении бойцов. Военная прокуратура уже направила в части акты реагирования.«На места дислокации военных уже доставлен груз с обмундированием, обувью, бельём, печами и другими важными вещами. Документы воинского учёта всех прибывших будут оформлены в ближайшие дни. Проблем с выплатами не будет», - заверяет Боровков со ссылкой на командование.Вопросы по подготовке военнослужащих решаются в частном порядке. Сами бойцы уже выполняют боевые задачи.