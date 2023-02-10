Авария произошла около 10:20 между развязкой с поворотом на Радужный и мостом через Клязьму.

Южном обходе Владимира после столкновения с фурой погиб водитель грузовика. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Авария произошла около 10:20 между развязкой с поворотом на Радужный и мостом через Клязьму. «Форд Транзит» ехал в сторону столицы и врезался в двигавшуюся в попутном направлении фуру. От удара кабину машины смяло в гармошку. Находившийся в ней автомобилист погиб на месте автокатастрофы.ГИБДД устанавливает все обстоятельства и причины смертельного ДТП.