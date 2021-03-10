В подмосковных Химках удалось поймать 25-килограммовую рысь, которая в среду ходила по улицам города и заставила жителей изрядно понервничать. Грозный зверь на деле оказался полугодовалым ..

В подмосковных Химках удалось поймать 25-килограммовую рысь, которая в среду ходила по улицам города и заставила жителей изрядно понервничать. Грозный зверь на деле оказался полугодовалым котёнком.Ведущий специалист по надзору за отловом бездомных животных в Химках Руслан Ужов отметил, что рысь явно была домашней: у неё были подстрижены когти и сточены зубы. У зверя обнаружили ушиб брюшной стенки, однако в целом его состояние не вызывает опасений. Рысь отправили в ветеринарную клинику, сообщает "".