Молебен возле мощей Александра Невского возглавил ключарь собора протоиерей Сергей Фестинатов в сослужении с протоиереем Александром Никитиным.

В Свято-Успенском кафедральном соборе перед отъездом владимирского ОМОНа в командировку на Кавказ состоялось богослужение.Как сообщает пресс-служба Росгвардии, молебен возле мощей Александра Невского возглавил ключарь собора протоиерей Сергей Фестинатов в сослужении с протоиереем Александром Никитиным. Они обратились к сотрудникам ведомства с напутственными словами и совершили чин благословения оружия, а бойцам вручили освящённые карманные иконы.Добавим, что ОМОН Владимирской области отправляется в Северо-Кавказский регион обеспечивать общественный порядок и безопасность.