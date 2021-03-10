Прокуроры потребовали от властей обеспечить питьевой водой жителей села Сновицы. Как установили в надзорном ведомстве, по нынешней схеме водоснабжения и водоотведения обеспечение водой

Прокуроры потребовали от властей обеспечить питьевой водой жителей села Сновицы. Как установили в надзорном ведомстве, по нынешней схеме водоснабжения и водоотведения обеспечение водой жилых домов по улице Центральной в Сновицах не предусмотрено. При этом колодец, из которого вынуждены пить люди, не соответствует нормам. Это выяснили прокуроры совместно с коллегами из Роспотребнадзора. Существенно превышены показатели содержания