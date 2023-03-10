Апартаменты отличаются от квартир.

Апартаменты отличаются от квартир.Апартаменты в России не настолько популярный вид недвижимости, как квартиры. Соответственно, и информации о них известно намного меньше, что создает благоприятную почву для роста мифов. Мы же постараемся рассказать о фактах.Многие люди наивно полагают, что апартаменты ничем не отличаются от квартир – это главный миф. В физическом смысле, конечно, два вида недвижимости могут ничем и не отличаться, однако важно обратить внимание на закон.Согласно российскому законодательству, апартаменты относятся к нежилой недвижимости, соответственно, к данной категории предъявляется намного меньше требований. Хорошо это или плохо, каждый может определить для себя.Итак, мы знаем, что апартаменты – нежилая недвижимость. Отсюда вытекает второй миф, мол в них нельзя прописаться. На самом деле закон запрещает оформлять лишь регистрацию по месту жительства, то есть постоянную, а по месту пребывания, то есть временную оформить можно.Еще один миф заключается в том, что содержание апартаментов обходится дороже. На самом деле немного переплатить придется за коммунальные услуги. Остальное зависит от множество факторов. Если ваша квартира расположена в элитном доме с консьержем, то и содержание ее будет стоить больше.Кстати, при прочих равных апартаменты купить можно дешевле. На рынке недвижимости спрос на данные лоты невелик, однако предложение есть. При этом если вы покупаете апартаменты в рамках долевого строительства, то вас закон будет защищать так же, как и собственников квартир.Также существует миф, что на данный вид недвижимости не распространяется ипотека. На самом деле банки выдают кредиты на покупку апартаментов, а вот воспользоваться государственными программами, действительно, не получится. К слову, материнский капитал тоже нельзя потратить на приобретение апартаментов.Наконец, последний миф. Он гласит, что в апартаментах неудобная планировка. Здесь-то и важно знать, что закон устанавливает меньше требований к данной категории недвижимости, поэтому планировка, наоборот, может быть более свободной, чем в квартирах. Однако следует помнить, что апартаменты зачастую строят в зданиях бывший предприятий, потому что тебования по шуму и экологии тоже не такие строгие.