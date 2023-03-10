Советы для дачников.

Советы для дачников.Совсем скоро окончательно установится теплая погода и откроется дачный сезон. Жители душных мегаполисов поедут на свою загородные участки, чтобы отдохнуть, повеселиться с друзьями, насладиться свежим воздухом и отведать вкуснейших шашлыков.А вот опытные огородники уже приехали на дачи – работа в самом разгаре. Чтобы добиться хорошего урожая некоторых овощей, начинать посадки нужно уже в марте. Об этом сообщает интернет-издания "".Как отметили эксперты в интервью порталу, "март – идеальное время" для посадки капусты. Так, по словам дачника Сергея Сомова, выбрать для выращивания можно любой сорт. Опытный огородник уверен, что данный овощ весьма неприхотлив.Однако он посоветовал коллегам соорудить парник для маленьких ростков. Кроме того, по словам эксперта, в первый месяц весны нужно посадить лук. Репчатым важно заняться уже в начале марта, а вот порей можно отложить до конца месяца.Салат, редис и морковь тоже лучше высаживать ближе к апрелю. В начале марта дачникам следует обратить внимание на томаты и перец. Эксперт подчеркнул, что салат в конце месяца нужно высаживать в теплицу.Ранее "" рассказывали, как вырастить кабачки в квартире. Данные овощи богаты витаминами, а сторонники здорового образа жизни выбирают их из-за низкого содержания калорий.