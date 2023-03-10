Поэт и военкор из Донбасса Анна Долгарева искренне полюбила Владимир. Во Владимир приехала Анна...

Поэт и военкор из Донбасса Анна Долгарева искренне полюбила Владимир.Во Владимир приехала Анна Долгарева. Российский поэт, военкор и волонтёр. Только что в филиале президентской Академии закончилась её встреча с читателями. О поэте, чье творчество называют явлением- Мария Платанюк.- Холодный март, бессмысленная высь, вот имена, пожалуйста, молись. Я здесь не женщина, я фотоаппарат, я диктофон, я камера, я память, я не умею ничего исправить, но я фиксирую. Вот так они стоят... Сейчас живые, а потом не очень. Я не рожу зеленоглазых дочек..."Голос Донбасса"- пронзительный и мощный. "Жечь сердца глаголом" русскому поэту Анне Долгаревой под силу. Её стихи - отражение событий на Донбассе. Там Долгарева с 15-ого. Поехала на похороны любимого. Осталась. Потом были командировки. Но с начала специальной военной операции - Анна вновь там.- Мы станем чернозёмом, перегноем, и птицами в весенней тишине. С чего бы, говорит, они герои? Чего ревешь. Не плачь, ты на войне.Говорить начала рано, и сразу в рифму, рассказывает Анна. Себя называя панком от поэзии. Производящей смыслы. Слово Долгаревой- горючая слеза. Строки - наотмашь, до боли. Но в них же, по словам читателей - свет. А еще - ощущение вечности. Простые, безымянные герои, и особый темпоритм. Как говорит сама поэт, райошник. Древнерусский текст.Анна Долгарева, поэт, военкор, член Союза писателей РФ:- Они всегда рождаются из какого-то образа, строчки, ритмики, рифмы, какого-то момента, из которого вырастает текст. Обычно очень быстро всё это происходит.Во Владимире Анна впервые. Приехала по приглашению Олега Жданова, артиста театра и кино. Сын Олега Алексеевича - Игорь Жданов - боевой товарищ, говорит Анна. Тоже военкор. Анна несколько лет бесстрашно работает на передовой.- Анна в кадре Мы находимся на передовых позициях батальона Барс- 14, под луганской Макеевкой, на линии Сватово- Кременная.В столице Северо-Восточной Руси Анна мечтала посетить Успенский собор. "Страшный суд" кисти великого Андрея Рублёва. Сам главный храм владимирской земли. Свидетель становления российского государства. Наследие - на расстоянии вытянутой руки.Анна Долгарева, поэт, военкор, член Союза писателей РФ:- Я никогда так близко раньше не видела живых свидетельств настолько ранней Руси. * Хочется приехать, никого не ставя в известность, совершенно наедине с городом, я так обычно знакомлюсь с городами.Она любит Донецк, но еще больше влюблена в Луганск. "Если город твой, "ёкнет" сразу. Она ценит каждый день. И знает, что любви есть место на войне. Вместе с подписчиками вносит свой вклад в Победу, доставляя грузы бойцам. "Мать дронов"- это тоже о ней. Ездит по стране. Встречаясь с читателями.- Эти пафосные слова:"Победа куётся в тылу". Это то, что я могу сделать для людей, которые находятся в тылу, что-то им рассказать, что-то им принести, что-то дать им почерпнуть.Свет недавно увидело второе издание книги Анны Долгаревой "Вернись живой". Она о том, что пережито. И посвящение подвигу каждого, кто сегодня там. На линии фронта.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"