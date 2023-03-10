Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в квартире в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщила прокуратура. Пожар случился ночью 10 марта ..

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в квартире в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщила прокуратура.Пожар случился ночью 10 марта на улице Малая Калитниковская, отмечает . Из квартиры вывели двух пьяных человек, огонь потушили на площади пяти квадратных метров.