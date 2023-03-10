Гороховецкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в пьяном нападении на патрульных полицейских, которые пытались составить на них

Гороховецкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в пьяном нападении на патрульных полицейских, которые пытались составить на них административный протокол за нетрезвый дебош в общественном месте. По информации областной прокуратуры, 11 января сотрудники ППСп остановили на улице пьяного мужчину, который вызывающе себя вел. Дабы составить протокол, с его согласия полицейские