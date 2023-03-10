В музее-заповеднике Александровская слобода появилась Музыкальная гостиная. В Мире...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" появилась "Музыкальная гостиная".В "Мире провинциальной усадьбы" музея-заповедника "Александровская слобода" продолжается реэкспозиция. Там решено создать фрагмент музыкальной гостиной - в память о меценатах, которые занимались культурным просвещением горожан.Краеведы нашли немало подтверждений тому, что еще в девятнадцатом столетии Александров был значимым провинциальным музыкально-просветительским центром. Зажиточные граждане имели музыкальное образование, это считалось хорошим тоном. В семьях купцов, врачей, учителей было принято устраивать творческие вечера и спектакли. В городе организовали первый струнный квартет и частную музыкальную школу, где особо талантливые учились бесплатно. Эту историю в усадьбе воссоздают с помощью раритетных инструментов, нот, тетрадей и программок.Елена Лихонина, сотрудник отдела музея-заповедника "Александровская слобода":- Давние музыкальные традиции не забыты и продолжаются музеем в камерной великолепной обстановке гостиной конца 19 - начало 20 века. И сейчас здесьВ мы проводим музыкально-литературные вечера, творческие встречи, спектакли.