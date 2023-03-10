Во Владимире 9-летнюю школьницу сбил автомобиль Видео произошедшего появилось в открытом доступе в...

Во Владимире 9-летнюю школьницу сбил автомобильВидео произошедшего появилось в открытом доступе в сообществе Вконтакте «Подслушано во Владимире». Как стало известно, это микрорайон Юрьевец (улица Славная).На кадрах видно, что девочка с портфелем переходит сначала одну дорогу, а затем вторую. Светофора нет. Знака, что можно переходить дорогу также не наблюдается. При этом движение пешеходов достаточно оживлённое, рядом расположены жилые дома.Во время перехода второй дороги явно видно, что водитель автомобиля едет, несмотря на то, что видит пешеходов и девочку. Скорость у машины достаточная, чтобы сбить человека.Известно, что 9-летняя школьница получила черепно-мозговую травму. Ей оказали помощь (вызвали медиков) пешеходы, которые стали свидетелями произошедшего.По предварительной информации от ГИБДД, девочку сбил автомобиль Volkswagen Polo. Проводится проверка.Фото (видео): сообщество Вконтакте «Подслушано во Владимире»