Во Владимире жители протестуют против строительства многоэтажного дома по соседству. Многоэтажный...

Во Владимире жители протестуют против строительства многоэтажного дома по соседству.Многоэтажный дом впритык к частному сектору планируют возвести в микрорайоне областного центра Коммунар. Против нового соседства выступают местные жители, которые считают, что строительство незаконно. Репортаж Максима Калашникова.Индивидуальное газовое отопление и просторный подземный паркинг. Элитный жилой дом в микрорайоне Коммунар планируют построить на улице Зелёная, впритык к частному сектору. Сдать жильё застройщик планировал уже в конце этого года. Однако из-за многократных изменений в проектной документации сроки много раз переносились.Наталья Садкова, жительница мкр. Коммунар:- Этот дом претерпевал уже четырежды глобальные изменения. Он был и 28-и квартирным, и 52-х квартирным, и 80-ти квартирным. На данный момент они пришли к выводу, что он будет 46-ти квартирным. Он был и пятиэтажным, и восьмиэтажным, и девятиэтажным.Причина постоянных правок - здание не соответствует допустимым параметрам. Первыми нарушения заметили жители микрорайона и забили тревогу. Участок находится в границах охранной зоны исторического центра Владимира, где запрещено возводить дома выше 15 этажей. Каждый год во время половодья территорию затапливает а единственная дорога, ведущая к стройке в принципе мало пригодна для проезда. Грунт проседает и разрушает коммуникационные сети.Елена Ульянова, жительница мкр. Коммунар:- Котлы газовые - это у нас отопление, вода у нас также идёт. И всё это проходит по одной ветке, по нечетной стороне, а на чётную сторону проходят вот эти ответвления к соседним домам. Там никакой защиты нет. Просто в один "прекрасный" момент у нас всё там лопнет и будут аварии.Елена Сторонкина, жительница мкр. Коммунар:- У меня лично полетела вода. У меня прорвалась труба в колодце. И водопад был ужасный. Пришлось за свой счёт всё это ремонтировать.Антонина Кучерова - живёт недалеко от стройки. Дом пенсионерки не подключён к водопроводу. Женщина ходит на колодец. В прошлом году, когда рабочие начали рыть котлован под фундамент, говорит Антонина Николаевна, уровень воды упал больше чем на метр.Антонина Кучерова, жительница мкр. Коммунар:- А там, наверное, вот раскопали всё. И вода, очень мало воды. Был целый колодец, а теперь совсем мало воды.После вмешательства прокуратуры, стройку признали незаконной. Однако у застройщика оказалось еще одно разрешение.Наталья Садкова, жительница мкр. Коммунар:- 28 сентября 2021 года администрацией города было внесено изменение в разрешение на строительство, которое было выдано другому лицу, на другой формат участка. И тот дом, с другими параметрами объекта, вдруг каким-то чудесным образом в одночасье превратился в тот дом, который прокуратура отменила.По нему тоже была проведена проверка. Прокуратура вынесла представление, заставив застройщика внести очередные изменения в проект.Руслан Анаев, заместитель прокурора города Владимира:- Этажность и высотность этого здания приведена в соответствии с требованием законодательства. В частности - высотность здания 15 метров в настоящее время определена. На основании уже внесенных изменений в разрешение на строительство. Работы сейчас ведутся. Они в настоящее время не противоречат требованиям действующего разрешения на строительство.В мэрии Владимира нарушений законодательства тоже не видят. В ответ на официальное сообщение Вестям сообщили - цитата: "Проектной документацией, на основании которой строится многоквартирный жилой дом, предусмотрены мероприятия по защите сооружения от затопления паводковыми и грунтовыми водами. Проектная документация на строительство данного дома имеет положительное заключение экспертизы".Вопрос благоустройства подъездных дорог остался без ответа. Жителей такое решение не радует. Строительство, между тем набирает обороты. Рабочие трудятся чуть ли не круглые сутки, нарушая закон тишины и покоя в дневное время. Люди мириться со стройкой не готовы и планируют обратиться в Следственный комитет.Максим Калашников, Илья Хлудов, Андрей Синягин. Вести-Владимир.