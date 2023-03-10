Во Владимирской области компания выплатит 400 000 рублей штрафа за многолетние сорняки и свалку на...

Во Владимирской области компания выплатит 400 000 рублей штрафа за многолетние сорняки и свалку на своей земле.Стало известно, что в Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступило постановление мирового судьи (участка №1) города Петушки и Петушинского района.Компания «Родина» была признано виновной в совершении административного правонарушения («неуплата штрафа»).Выяснилось, что ещё 2 года назад управлением была проведена внеплановая проверка предприятия, которое владеет земельным участком (8,1 га) сельскохозяйственного назначения.Юридическое лицо не проводило «обязательных мероприятий» по защите сельхозугодий от зарастания сорной травой, кустарниками и пр.Увы, была обнаружена и стихийная свалка: «...ТКО площадью 30 кв. м; выемка грунта, на ориентировочной площади 9 кв.м (длина 3 м, ширина 3 м), глубиной до 1,5 м, заросшая сорной травой».Организации был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. И компании ООО «Родина» выдали предписание об устранении выявленных нарушений.Как официально сообщается, штраф в итоге не был оплачен. Информацию по должнику направили в отдел судебных приставов.В отношении Общества госинспектором Управления Россельхознадзора (в январе текущего года) был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.Изучив все материалы дела, «учитывая имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности лица», судья признал указанные обстоятельства (ответчиком) «исключительными». И вновь ему было назначено наказание в виде штрафа - 400 тыс. рублей.Об этом сообщается на официальном сайте Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Фото: pxfuel.com