Во Владимирской области на трассе М-7 произошло серьёзное ДТП.
Об этом сообщается на официальном...
Во Владимирской области на трассе М-7 произошло серьёзное ДТП.
Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.
9 марта в 21:07 стало известно о ДТП в Гороховецком районе (трасса ФАД «М-7», 322 км).
В результате аварии произошло опрокидывание грузового автомобиля.
Уточняется, что на место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Известно, что серьёзно пострадал один человек. На месте ДТП происходила его деблокировка.
В ликвидации последствий аварии принимали участие 9 человек и 4 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области