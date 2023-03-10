Во Владимирской области на трассе М-7 произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщается на официальном...

Во Владимирской области на трассе М-7 произошло серьёзное ДТП.Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.9 марта в 21:07 стало известно о ДТП в Гороховецком районе (трасса ФАД «М-7», 322 км).В результате аварии произошло опрокидывание грузового автомобиля.Уточняется, что на место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и скорая медицинская помощь.Известно, что серьёзно пострадал один человек. На месте ДТП происходила его деблокировка.В ликвидации последствий аварии принимали участие 9 человек и 4 единицы техники.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области