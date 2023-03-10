Сразу две памятные даты. В этом месяце родился первый космонавт Юрий Гагарин. 9 марта ему могло исполниться 89 лет. Жизнь покорителя невесомости трагически оборвалась 27 марта. Во владимирском

Сразу две памятные даты. В этом месяце родился первый космонавт Юрий Гагарин. 9 марта ему могло исполниться 89 лет. Жизнь покорителя невесомости трагически оборвалась 27 марта. Во владимирском планетарии открылась фотовыставка в его честь. «Юрий Гагарин – человек и легенда». Экспозиция отражает биографию космонавта с самого детства. Гагарин родился в деревни Клушино нынешней Смоленской области.