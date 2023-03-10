Ширина этого тротуара порядка 3 метров. Местные жители говорят, ходить по нему страшно – в любой момент может сбить машину. Речь об участке около домов 53 и 55 на улице Большая Московская.

Ширина этого тротуара порядка 3 метров. Местные жители говорят, ходить по нему страшно – в любой момент может сбить машину. Речь об участке около домов 53 и 55 на улице Большая Московская. Центр города, дорога оживленная. Люди требуют установить в этой зоне ограждение. Они не понимают, почему перед соседним зданием забор есть, а у них