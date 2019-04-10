Поющая телеведущая возмущена потоком негатива, который выливается на вокалиста Сергея Лазарева. Поющая телеведущая призвала интернет-обывателей стать добрее и объединиться.

Поющаятелеведущая возмущена потоком негатива, который выливается на вокалиста Сергея Лазарева.Поющая телеведущая призвала интернет-обывателей стать добрее и объединиться.В личномInstagram знаменитость опубликовала короткую видеозапись. В кадре она, сидя вмашине смотрит в камеру мобильного, а на фоне играет трек Сергея Лазарева – "Scream". В концеОльга Бузова дарит воздушный поцелуй."Я на днях, листая свою ленту, наткнулась на пост о том,зачем же Сергей едет на Евровидение и решила почитать комментарии 😭😭😭Я думала, что только мне такое пишут... столько негатива.. 😩😩Я честно не понимаю, что же вас так заботит всех этот конкурс?! Сергей решилпопробовать свои силы второй раз в поездке, что в этом плохого?! (здесь и далееорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала артистканиже.После звезда выразила уверенность, что Сергей сможет достойновыступить, взять первый приз и привезти музыкальный конкурс "Евровидение" внашу страну. также отметила, что песня, с которой Лазарев поедет на состязание,ей очень понравилась. Звезда уже добавила ее в свой плейлист.В конце обратилась к поклонникам с просьбой. Онапризвала поддержать нашего конкурсанта в это непростое для него время ипожелать ему победы.Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве,в Израиле в середине мая. Сергей Лазарев поедет на состязание во второй раз. В 2016году артист занял третье место. Он исполнял песню You are the only one.