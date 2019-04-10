Поющая
телеведущая возмущена потоком негатива, который выливается на вокалиста Сергея Лазарева.
Поющая телеведущая призвала интернет-обывателей стать добрее и объединиться.
Поющая
телеведущая возмущена потоком негатива, который выливается на вокалиста Сергея Лазарева.
Поющая телеведущая призвала интернет-обывателей стать добрее и объединиться.
В личном
Instagram знаменитость опубликовала короткую видеозапись. В кадре она, сидя в
машине смотрит в камеру мобильного, а на фоне играет трек Сергея Лазарева – "Scream". В конце
Ольга Бузова дарит воздушный поцелуй.
"Я на днях, листая свою ленту, наткнулась на пост о том,
зачем же Сергей едет на Евровидение и решила почитать комментарии 😭😭😭
Я думала, что только мне такое пишут... столько негатива.. 😩😩
Я честно не понимаю, что же вас так заботит всех этот конкурс?! Сергей решил
попробовать свои силы второй раз в поездке, что в этом плохого?! (здесь и далее
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала артистка
ниже.
После звезда выразила уверенность, что Сергей сможет достойно
выступить, взять первый приз и привезти музыкальный конкурс "Евровидение" в
нашу страну. также отметила, что песня, с которой Лазарев поедет на состязание,
ей очень понравилась. Звезда уже добавила ее в свой плейлист.
В конце обратилась к поклонникам с просьбой. Она
призвала поддержать нашего конкурсанта в это непростое для него время и
пожелать ему победы.
Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве,
в Израиле в середине мая. Сергей Лазарев поедет на состязание во второй раз. В 2016
году артист занял третье место. Он исполнял песню You are the only one.