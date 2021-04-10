Общая сумма этих выплат – более 527,4 млн рублей

Во Владимирской области свыше 16 тыс. семей получили выплаты в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения региона. Общая сумма этих выплат за 1 квартал этого года – более 527,4 млн рублей.9591 семья в январе-марте получала ежемесячную денежную выплату на первого ребёнка в размере 11294 рублей. Её, напомним, выплачивают при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (24170 рублей).7185 семей воспользовались такой мерой поддержки, как ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет. Её размер – 9588 рублей. Эта выплату, в свою очередь, назначают при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения (28724 рубля).«Кроме того, в рамках проекта учреждения здравоохранения провели 132 цикла экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, – за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования», – рассказали в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области.