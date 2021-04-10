Рейтинг главы украинского государства сильно упал. Граждане недовольны, что их государство становится всё более авторитарным.

Рейтинг главы украинского государства сильно упал. Граждане недовольны, что их государство становится всё более авторитарным.В своей предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский обещал своему народу вернуть мир на Донбассе, побороть коррупцию и "освежить" верхушку власти. Вместо этого он посадил в чиновничьи кресла своих друзей и коллег, оставив коррупционеров на свободе, а братоубийственная война против непризнанных ДНР и ЛНР в последние месяцы разгорается с новой силой. После этого рейтинг украинского лидера ожидаемо устремился вниз.Таким образом "президент мира" на деле оказался очередным авторитарным политиком, который, по мнению экономиста Василия Колташова, планирует узурпировать власть на Украине. Более того, специалист считает, что Зеленский является марионеткой США, которые хотят выжать из Незалежной все соки.Колташов уверен, что Владимир Зеленский нужен Вашингтону, чтобы забрать свой "выигрыш" после Майдана в виде украинских земель, индустрии и инфраструктуры, чего прежде ему сделать не удавалось. Поэтому Соединённые Штаты хотят использовать Зеленского для подавления украинской элиты и олигархов, которые отчаянно сопротивляются их попыткам присвоить себе самые ценные активы.Для Зеленского, в свою очередь, покровительство США нужно для того, чтобы укрыться от народного гнева в большом охраняемом доме в Америки, обеспечив себе безбедную старость.