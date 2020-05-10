Конца и края пандемии коронавируса в мире не видно. Число заболевших COVID-19 приближается к четырем миллионам. Последние новости о коронавирусе на 10 мая 2020 года, статистика заразившихся – в материале Дни.ру.
Конца и края пандемии коронавируса в мире не видно. Число заболевших COVID-19 приближается к четырем миллионам. Последние новости о коронавирусе на 10 мая 2020 года, статистика заразившихся – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 3 979 249
Умерли – 275 301
Выздоровели – 1 272 522
Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 3,95 миллиона человек. В США количество заболевших составилло 1,284 миллиона человек.
Большинство стран мира отменили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы из-за коронавируса. Тем не менее в Белоруссии провели традиционный военный парад. По словам главы республики Александра Лукашенко, власти не могли поступить по-другому.
Человечество продолжает искать вакцину от коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил российского лидера Владимира Путина на глобальный саммит по поиску лекарства от COVID-19. Мероприятие пройдет в июне в онлайн-формате.
Коронавирус в России
Заболели – 198 676
Умерли – 1 827
Выздоровели – 31 916
За последние сутки выявлено 10 817 случаев заражения коронавирусом в России. Владимир Путин 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и принял парад Кремлевского полка.
Глава государства пообещал провести парад Победы и шествие "Бессмертного полка" после завершения эпидемии коронавируса. "Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы", – заявил президент.
Коронавирус в Москве
Заболели – 104 217
Умерли – 956
Выздоровели – 10 259
В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 5 846 человек. В столичном главке МВД дали разъяснения о несовпадении регистрации и фактиеского места проживания человека в условиях ограничительных мер. За различие штрафовать не будут, если гражданин соблюдает условия передвижения по городу.
Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
104 217
956
10 259
Россия
198 676
1 827
31 916
США
1 284 943
78 822
178 686
Весь мир
3 979 249
275 301
1 272 522
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