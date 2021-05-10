В России 9 мая во второй раз прошла акция Свет Победы. В этом году мероприятие стало народным.

В России 9 мая во второй раз прошла акция "Свет Победы". В этом году мероприятие стало народным.В соцсетях люди делились призывами в определенное время выключить в квартире свет, подойти к окну и посветить вспышкой от телефона, фонариком или настольной лампой.Начало акции в прошлом году положили сотрудники Mail.ru Group. За 10 минут до салюта они подошли к окнам и зажгли фонарики на телефонах.Участием в акции люди чтят память участников Великой Отечественной войны. Акцию поддержали многие известные люди: актриса Анна Хилькевич, блогер Саша Спилберг, певица Лера Туманова и другие.В этом году участие в акции принял Общероссийский народный фронт. При поддержке ОНФ к мероприятию подключились ведущие вузы страны: НИТУ «МИСиС» в Москве, Воронежский государственный университет и другие.