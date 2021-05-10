Министр иностранных дел России Сергей Лавров на голову выше своих иностранных коллег, считает эксперт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на голову выше своих иностранных коллег, считает эксперт.Американский аналитик Том Роган отреагировал на недавнее выступление российского министра на онлайн-саммите. Сергей Лавров пожаловался, что США и Европа несправедливо сдерживают Россию. По его словам, западные страны вводят против Москвы односторонние незаконные санкции.Специалист отметил, что министру пытался возразить глава Госдепа Энтони Блинкен, но у него ничего не получилось. Роган заявил, что Лавров "мастерски переигрывает" западных коллег. Большинство из них (Жозепа Борреля, Джона Керри и Хиллари Клинтон) эксперт назвал "глупыми".Обозреватель Washington Examiner добавил, что во время виртуального заседания Лавров исполнил роль шекспировского персонажа. Как пояснил онлайн-журнал "ПолитРоссия", министр вел себя как "человек, который разочаровался в своих оппонентах".Ранее прокомментировал выпад президента США Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина. В эфире телеканала ABC News американский лидер ответил положительно на вопрос, считает ли он своего коллегу "убийцей". Риторику политика министр .В феврале этого года Сергей Лавров дал большое интервью, где высказался об отношениях России с Евросоюзом. Он заявил, что все связи . По его мнению, от сотрудничества страны с объединением ничего не осталось.