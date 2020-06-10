Netflix собирается возобновить съемки сериала Ведьмак. Работа над вторым сезоном фэнтези-картины была заморожена из-за пандемии коронавируса.

Netflix собираетсявозобновить съемки сериала "Ведьмак". Работа над вторым сезоном фэнтези-картины былазаморожена из-за пандемии коронавируса.По данным инсайдеров, Netflixначнет полноценную работу над "Ведьмаком" через полтора месяца, в августе. Покане ясно, где будут находиться основные локации, ведь теперь киношникам необходимоориентироваться не только на красоту пейзажа, но и эпидемиологическуюобстановку местности.Добавим, что работу надвторой частью сериала "Ведьмак" прервали в начале марта. Из-за вынужденногопростоя дата премьеры новой части может измениться. Новые эпизоды,повествующие о дальнейших приключениях Геральта из Ривии, планировали показатьне позднее декабря 2021 года. Есть вероятность, что создатели картины не смогутуложиться в срок.Добавим, что ранее венгерскаядизайн-студия Pixoloid показала подборку скетчей, на которых изображены магическиесущества, которые, возможно, появятся во второй части сериала "Ведьмак". Художникипредставили концепт-арты низушков, дриад и краснолюдов.The Witcher concept art shows alternative look for dryads, Nilfgaardians, dwarves and more - Redanian Intelligence— maria tihui sanjurjo (@mariatihui)Напомним, премьера первогосезона состоялась в декабре 2019 года. Главную роль в картинесыграл британский актер Генри Кавилл. Лента повествует о мутанте и охотнике начудовищ Геральте. Герои зарабатывает, избавляя людей от различной нечисти.