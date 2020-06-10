Netflix собирается
возобновить съемки сериала Ведьмак. Работа над вторым сезоном фэнтези-картины была
заморожена из-за пандемии коронавируса.
Netflix собирается
возобновить съемки сериала "Ведьмак". Работа над вторым сезоном фэнтези-картины была
заморожена из-за пандемии коронавируса.
По данным инсайдеров, Netflix
начнет полноценную работу над "Ведьмаком" через полтора месяца, в августе. Пока
не ясно, где будут находиться основные локации, ведь теперь киношникам необходимо
ориентироваться не только на красоту пейзажа, но и эпидемиологическую
обстановку местности.
Добавим, что работу над
второй частью сериала "Ведьмак" прервали в начале марта. Из-за вынужденного
простоя дата премьеры новой части может измениться. Новые эпизоды,
повествующие о дальнейших приключениях Геральта из Ривии, планировали показать
не позднее декабря 2021 года. Есть вероятность, что создатели картины не смогут
уложиться в срок.
Добавим, что ранее венгерская
дизайн-студия Pixoloid показала подборку скетчей, на которых изображены магические
существа, которые, возможно, появятся во второй части сериала "Ведьмак". Художники
представили концепт-арты низушков, дриад и краснолюдов.
The Witcher concept art shows alternative look for dryads, Nilfgaardians, dwarves and more - Redanian Intelligence
— maria tihui sanjurjo (@mariatihui)
Напомним, премьера первого
сезона состоялась в декабре 2019 года. Главную роль в картине
сыграл британский актер Генри Кавилл. Лента повествует о мутанте и охотнике на
чудовищ Геральте. Герои зарабатывает, избавляя людей от различной нечисти.