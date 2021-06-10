Вечером 10 июня на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена на участке от Новокузнецкой до Автозаводской станций перестали ходить поезда, передает . Причиной сбоя ..
<a href="https://33live.ru/novosti/10-06-2021-v-metro-moskvy-chelovek-upal-na-relsy.html" target="_blank">В метро Москвы человек упал на рельсы</a> - Вечером 10 июня на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена на участке от Новокузнецкой до Автозаводской станций перестали ходить поезда, передает . Причиной сбоя ..
[url=https://33live.ru/novosti/10-06-2021-v-metro-moskvy-chelovek-upal-na-relsy.html]В метро Москвы человек упал на рельсы[/url] - Вечером 10 июня на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена на участке от Новокузнецкой до Автозаводской станций перестали ходить поезда, передает . Причиной сбоя ..