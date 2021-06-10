Вечером 10 июня на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена на участке от Новокузнецкой до Автозаводской станций перестали ходить поезда, передает . Причиной сбоя ..

Вечером 10 июня на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена на участке от "Новокузнецкой" до "Автозаводской" станций перестали ходить поезда, передает "". Причиной сбоя называют попадание кого-то из пассажиров на пути. Ы сторону центра поезда ходят реже.