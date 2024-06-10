В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Ростелеком» и федеральный девелопер GloraX подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подразумевает

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Ростелеком» и федеральный девелопер GloraX подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подразумевает сотрудничество в развитии и продвижении эффективных цифровых решений в сфере строительства, управления и эксплуатации недвижимости. Стороны планируют совершенствовать инструменты информационной безопасности на объектах GloraX, а также внедрять комплексные умные сервисы на всех этапах девелоперских проектов. Важным